Internacional Isis Valverde ousada em biquínis reduzidos Por

A aproveitar as férias no México, Isis Valverde tem feito as delícias dos seus seguidores com fotografias ousadas, onde surge muitas vezes em biquínis reduzidos. Veja.

Dotada de um corpo invejável e sensual, a atriz brasileira tem feito os fãs suspirar ao longo da sua mais recente viagem, ao México.

Com registos diários, Isis Valverde tem feito questão de, apesar da chuva, as temperaturas continuem a subir, com fotografias onde a sensualidade é palavra de ordem.

“Como se lida com uma imagem destas?”, perguntou um seguidor após a publicação mais recente.

Veja esse retrato e outros cliques que têm marcado as férias de Isis Valverde pelo México.

🖤🌪☀️ #morning Uma publicação partilhada por isis valverde (@isisvalverde) a 2 de Abr, 2018 às 8:14 PDT

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar