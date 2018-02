Isaltino dá mais férias aos trabalhadores municipais

Os trabalhadores da autarquia de Oeiras vão passar a ter 25 dias de férias e dispensa do serviço em dia de aniversário.

Segundo anunciou hoje a Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi assinado por Isaltino Morais – presidente da autarquia – e com “todas as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores” o documento que permite que, a partir deste ano, os funcionários tenham um período de férias mais alargado.

Na base desta decisão está o objetivo de consolidar “esta cultura negocial e esta forma de aproximar os trabalhadores dos decisores, cumprindo a vontade de Oeiras em proporcionar aos seus trabalhadores mais condições de vida e de trabalho”.

A autarquia faz saber que os funcionários têm “direito a um dia de descanso por cada dois domingos de trabalho efetivo” ou a “possibilidade de serem efetuadas trocas de turno entre trabalhadores com as mesmas funções (acordadas pelos próprios e aceites pelos serviços)”.

A autarquia de Oeiras estende o seu apoio aos funcionários em situações particulares.

“No que concerne ao apoio à família, os trabalhadores de Oeiras passaram a ter acesso a jornada contínua para apoio a ascendentes em 1º grau e a usufruir do dia do funeral em caso de falecimento de familiar colateral de terceiro grau.”

