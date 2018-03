Mundo Irmão de Messi detido após confusão no trânsito Por

O irmão de Leo Messi foi detido pelas autoridades argentinas, depois de uma discussão de trânsito onde, alegadamente, terá puxado de uma arma de fogo.

Segundo a imprensa argentina, Matías Messi foi preso pelas autoridades numa província de Buenos Aires.

“Manteve uma forte discussão com o outro condutor e puxou de uma arma de fogo”, revelam testemunhas, citadas pelo jornal ‘Olé’.

Porém, a polícia apenas encontrou dois cigarros de canábis dentro da viatura.

Matías Messi – irmão do craque do Barcelona Leo Messi – já tem tido outros problemas com a justiça da Argentina.

No final do ano passado, por exemplo, Matías teve um problema com uma embarcação acidentada e as autoridades descobriram uma arma no barco. Nessa altura foi detido por posse ilegal de arma, tendo pago uma fiança.

De acordo com o jornal britânico The Sun, Matías terá tentado resistir à detenção.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar