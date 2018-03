Mundo Iogurtes (com validade) deitados ao lixo em Trás-os-Montes Por

Iogurtes deixados no contentor do lixo (com validade e outros com validade ultrapassada recentemente) têm deixado uma freguesia do concelho de Vila Pouca de Aguiar, em Trás-Os-Montes, desconfortável com esta situação.

“Estes iogurtes estavam dentro do caixote do lixo aqui na Lixa do Alvão! Já não é primeira vez que encontramos estas quantidades de iogurtes aqui no caixote do lixo, normalmente recém caducados”, explicou uma habitante local, que, quando partilhou o depoimento, assegurou que os produtos ainda tinham… dois dias de validade pela frente.

Rapidamente a publicação se tornou viral, com muitos internautas a mostrarem a sua revolta.

“E tanta gente a morrer de fome”, “tanta gente a precisar”, “as pessoas agora preferem deitar no lixo do que darem a pessoas que precisam”, “o que será que estas pessoas tem na cabeça? Pura tristeza”, entre outros, são alguns dos comentários feitos à publicação, que soma partilhas e reações nas redes sociais.

Na imagem que é possível ver dezenas de iogurtes, de diversas marcas e que foram colocados junto ao contentor de lixo, no exterior, porventura para que pudessem ser aproveitados?

Fome aumenta no mundo

Dados recentes das organizações internacionais estimam que a fome possa estar a aumentar no mundo, nos últimos tempos.

“Em 2017, o Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas teve de dar resposta a um número de situações de emergência sem precedentes, essencialmente, causadas por conflitos ou por questões políticas não resolvidas”, chegou a dizer Ramiro Lopez da Silva, do Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas, no final do último ano.

Por causa da miséria e da fome, esta situação verificada na Lixa do Alvão tem chocado cada vez mais internautas.

Veja a foto:

