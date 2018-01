“Investigação a Centeno é uma estupidez sem nome”, diz Júdice

José Miguel Júdice deixou críticas, nesta segunda-feira, no Jornal das 8 da TVI, à justiça portuguesa que se tem “despachado” com o caso das alegadas investigações sobre benefícios por troca de bilhetes para partidas de futebol e não vê essa ‘celeridade’ em outros processos. “Investigação a Centeno é uma estupidez sem nome”, disse.

Ao falar sobre a acusação de alegada corrupção ao antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, Júdice deixou reparos à forma como a justiça tem conduzido alguns processos, entre os quais o que tem o nome de Mário Centeno envolvido.

“A desestabilização da economia e da imagem portuguesa internacional”, notou o comentador, na TVI, dizendo que a justiça “não se despacha com um caso de violência doméstica” mas “despacha-se no caso dos bilhetes de Centeno”.

Perante isto, José Miguel Júdice entende que a “investigação a Centeno é uma estupidez sem nome”.

A questão das buscas realizadas no Ministério das Finanças, supostamente relacionadas com idas ao Estádio da Luz por parte de Mário Centeno, também foram comentadas pelo primeiro-ministro, que garantiu a continuidade do ministro no Governo.