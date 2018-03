Desporto Invasões de campo para tirar fotos com Ronaldo… durante o jogo Por

O jogo de preparação da Seleção Nacional, com a Holanda, ficou marcado por várias invasões de campo, com adeptos portugueses a tentarem abraçar e tirar fotos com Cristiano Ronaldo.

O incidente ocorreu quando a partida ia ser reatada, na sequência da expulsão de João Cancelo, por duplo amarelo.

Subitamente, um adepto correu para junto de Cristiano Ronaldo, munido de uma máquina fotográfica para a inevitável selfie.

Como se não fosse suficiente, já outro adepto corria na direção do capitão da Seleção. E um outro…

Irritado, CR7 mantinha-se parado, com os braços caídos, recusando cumprimentar os invasores de campo.

Com a intervenção dos stewards, os ‘penetras’ foram retirados do relvado e a partida prosseguiu, com Portugal a perder por 0-3.

Pouco depois, Ronaldo foi substituído por João Moutinho. E, quando se sentava no banco, um outro adepto tentou correr para ele.

