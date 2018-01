Europa Intestino de baleia produz substância que pode valer 225 mil euros Por

A substância, conhecida como ‘ouro flutuante’ foi encontrado por Jack Tipper, um músico de 39 anos. É considerada um dos tesouros naturais mais procurados. Usada por reis no passado, agora é procurada maioritariamente por criadores de perfumes.

De acordo com o jornal Metro, o músico encontrou a substância quando caminhava numa praia em Devon, no Reino Unido. Agora, pretende vendê-la e arrecadar um valor considerável de dinheiro.

Em 2015, recorde-se, um pedaço da substância foi vendida, num leilão, por mais de 12 mil euros.

No entanto, Jack Tipper confessa que o pedaço que encontrou pode ir até aos 225 mil euros, dependendo do tempo em que esteve dentro do mar.

“Falei com uma universidade e um especialista online disse-me que que parece ser genuíno. Está num cofre agora”, esclarece.

A ser descoberta a genuinidade da substância, o música pretende comprar uma casa como sempre sonhou.

