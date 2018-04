Insólito Internet descobre que a irmã gémea de Trump planta batatas Por

Donald Trump tem uma irmã gémea, acaba de descobrir a internet. A foto de uma agricultora galega de 64 anos tem viralizado pela inacreditável semelhança com a figura do Presidente dos EUA.

A brincadeira começou por fazer furor em Espanha. Uma jornalista partilhou nas redes uma foto de Dolores Leis, uma anónima agricultora de 64 anos que, à vista, parece ser irmã gémea do polémico norte-americano.

“Donald Trump está incógnito na Costa da Morte. Mais especificamente em Nantón, na Cabana de Bergantiños. Vestiu a roupa oficial de camponesa com o sacho na mão”, legendou Paula Vázquez.

A imagem viralizou e não tardou a atravessar o Atlântico, depois da imprensa dos EUA descobrir a foto da sósia nas redes espanholas.

Num instante, o passado de Dolores Leis foi investigado.

A ‘irmã gémea de Trump’ mudou-se para Cabana de Bergantiños, em Nanton, na província espanhola da Corunha, há mais de quatro décadas, após ter casado.

Vive com o marido numa quinta, onde planta batatas.

Ao contrário do Presidente dos EUA, Dolores Leis não usa redes sociais. Aliás, quase não liga ao telemóvel.

“Vejo as coisas que a minha filha me mostra, mas nunca tive grande interesse nos telemóveis. Ela disse-me que esta foto me ia tornar famosa em todo o mundo, mas não percebi porquê”, afirmou Dolores Leis, em declarações ao La Voz de Galicia.

