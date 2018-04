Internacional alemão podia sair mas prefere descer de divisão por ‘gratidão’

Internacional pela Alemanha em 36 ocasiões e, provavelmente, com a presença no Mundial’2018 garantida, Jonas Hector vai, ao que tudo indica, discutir a segunda divisão alemã na próxima temporada.

O lateral tinha uma cláusula no contrato que lhe permitia abandonar o clube em caso de despromoção – e candidatos não faltam – mas decidiu ficar e renovar contrato, por gratidão ao clube que lhe deu destaque.

“O Colónia trouxe-me do futebol distrital até à seleção. Estou muito agradecido ao clube. Era fácil sair no fim da época, mas não seria o mais correcto. (…) Eu pertenço a este clube e quero entrar na próxima temporada com esta equipa e estes adeptos”, afirmou Jonas Hector ao site oficial do clube.