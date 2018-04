Ásia Instituto Português do Oriente em Macau sensibiliza jovens para leituras em língua portuguesa Por

O Instituto Português do Oriente (IPOR) em Macau dinamiza, esta semana, sessões de narração de histórias e da leitura em língua portuguesa para cerca de 500 crianças e jovens e docentes de língua portuguesa.

A iniciativa do IPOR pretende sensibilizar crianças e jovens para a leitura do português, permitir o acesso a autores de língua portuguesa e “desenvolver competências em língua portuguesa”.

O contador de histórias e investigador na área da literatura oral Luís Correia Carmelo vai ler histórias, interpretar enunciados e narrativas orais para a aprendizagem de português.

As sessões vão decorrer na escola Luso-Chinesa da Flora, na escola Zheng Guanying, no jardim de infância D. José da Costa Nunes e nas oficinas de língua portuguesa para crianças e jovens do IPOR.