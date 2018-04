Nas Notícias Inspetores do SEF com carreiras desbloqueadas este mês, diz Sindicato Por

O Ministério da Administração Interna deverá desbloquear este mês as carreiras dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, disse hoje à Lusa fonte do sindicato.

“O que estava em cima da mesa era o desbloqueamento da carreira dos inspetores. O ministro demonstrou vontade que essa situação seja ultrapassada já este mês”, disse à Lusa Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras após uma reunião no ministério

O sindicalista referiu que também ficou estabelecido o início das negociações para o reposicionamento das carreiras como está previsto no Orçamento do Estado de 2018.

Quanto ao número de inspetores que vão beneficiar do descongelamento das carreiras, Acácio Pereira não deu um número exato, mas disse que “a maioria deles vão ter as carreiras desbloqueadas”, de forma idêntica à que foi feita nas outras forças e serviços de segurança.

O Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também foi recebido hoje no Ministério da Administração Interna e no final da reunião Manuel Niza disse à Lusa que o encontro “correu muito bem” e que “finalmente os profissionais têm timings concretos”.

“A reunião correu muito bem, temos finalmente ‘timings’ concretos para resolução das partes das nossas questões. Voltaremos a falar final de abril, princípio maio”, disse a presidente do Sinsef.

