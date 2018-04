Motores Inscrições abertas para o Rali Alto Tâmega Por

Prova com grande história e tradição no automobilismo nacional, o Rali Alto Tâmega vai para a estar nos próximos dias 21 e 22 de abril, estando as inscrições abertas até ao próximo dia 13.

A prova organizada pelo CAMI vai ser apresentada no dia 12 em Chaves, sendo pontuável para o Campeonato de Ralis Norte FPAK e tem a novidade de servir como ‘antestreia’ da Copa 106. Uma competição onde, graças ao apoio da ENERSOLAR e da Heads Motorsport, os três primeiros classificados vão receber prémios interessantes.

Outra novidade é o facto da prova contar também para o Troféu CIN Intermunicípios, graças à iniciativa do organizador, Team Baía, que permite aos interessados inscrições substancialmente reduzidas.

O evento organizado pelo CAMI Motorsport com o apoio dos Municípios de Chaves e Boticas será apresentado a 12 de abril no Museu Arqueológico da Região Flaviense (Praça do Município de Chaves).

No dia da apresentação será inaugurada uma exposição alusiva às 10 edições do Rali Alto Tâmega, durante a tarde será organizada uma Racing Experience para jornalistas e convidados especiais. Na apresentação também haverá lugar para uma tertúlia com ex-pilotos do Rali Alto Tâmega.