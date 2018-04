Motores Inscrições abertas na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal Por

A terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (automóveis) e terceira do Campeonato Nacional da especialidade (motos) tem já as inscrições abertas.

Trata-se de uma das provas mais míticas da temporada, mais uma vez organizada pela secção de motorismo da Sociedade Artística Reguegense. Nesta 30ª edição do evento, as viaturas de competição estarão expostas no Parque da Cidade em Reguengos de Monsaraz.

Haverá uma cerimónia de partida que terá início às 21 horas de sexta-feira complementada com um espetáculo pirotécnico que dará o mote para o arranque da competição e serão homenageadas algumas entidades e pessoas que marcaram a prova ao longo da sua história.

A prova alentejana vai contemplar mais dois fortíssimos motivos de atração: o arranque de um novo desafio Ibérico, o Troféu Terras do Grande Lago Alqueva e o Troféu Casa Valadas.

O Troféu Terras do Grande Lago Alqueva destinado à competição Auto, resulta de uma organização conjunta entre a Secção Motorismo da SAR e o Motor Club Villafranca de los Barrios (Espanha) e contempla a realização de duas provas, a primeira das quais, a Baja TT de Reguengos de Monsaraz e a segunda, o Rally TT Baja Dehesa de Extremadura, que irá decorrer nos dias 9 e 10 de Junho, em Espanha. Serão premiados os três primeiros da classificação geral das categorias T1 e T2, no valor total de 10.000 euros a atribuir.

Os vencedores de cada uma das categorias (Moto, Quad, SSV e Auto) vão ainda receber vouchers de alojamento de um fim de semana no Concelho, resultante de uma parceria entre a Secção de Motosrismo da SAR com várias unidades hoteleiras do concelho.