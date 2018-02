Nas Notícias Inquérito ao roubo das pistolas da PSP continua sem apresentar resultados Por

Em janeiro do ano passado, 57 pistolas Glock foram roubadas da sede da PSP. Só quatro foram recuperadas. O inquérito continua a decorrer, mas nem sequer há arguidos.

Para além das armas, foram também roubadas as munições (nove milímetros) e os carregadores.

A PSP abriu um inquérito interno, que concluiu ter havido “falhas de supervisão e controlo” no Departamento de Apoio Geral (DAG), responsável pelo armazém onde as pistolas se encontravam.

Constança Urbano de Sousa, então ministra da Administração Interna (MAI), prometeu “processos disciplinares à cadeia hierárquica”. Os resultados dos mesmos nunca foram publicitados, refere o Diário de Notícias.

Quase que havia uma única exoneração: a do superintendente Paulo Sampaio, que à data era o diretor do DAG, mas fora nomeado oficial de ligação em Bissau dois dias antes da descoberta do roubo.

Só que o oficial interpôs uma providência cautelar e, garante o DN, continua a exercer funções na capital guineense.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também abriu um inquérito. Há um ano.

“Há pessoas sob suspeita”, adiantou uma fonte que o jornal não identifica, mas não foi constituído um único arguido.

O DN salienta ainda que nem o MAI, nem a PSP responderam aos pedidos de esclarecimento.

