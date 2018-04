Nas Notícias Injeção de capital no Novo Banco acontece no primeiro semestre Por

O presidente executivo do Novo Banco afirmou hoje que o processo de autorização do Fundo de Resolução para injeção dos 721 ME na instituição vai acontecer durante o primeiro semestre do ano.

“O sistema que está combinado entre os acionistas e que está contratualizado é, depois da assembleia-geral que terá lugar no dia 24[abril], e a partir daí são 30 dias até ao pagamento da compensação entre acionistas. E portanto, estaremos a falar no primeiro semestre”, explicou à agência Lusa, o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho.

Este responsável falava em Castelo Branco, à margem da assinatura de um protocolo entre a instituição bancária e o município local, para cedência de uma obra de arte, no âmbito do NB Cultura, ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

“Este é um processo que está todo ele previsto contratualmente entre acionistas e que se inicia exatamente no dia da assembleia- geral, no dia 24”, concluiu.

