Início de temporada difícil mas produtivo para Luís Almeida

O arranque da temporada nacional de Ralicross em Lousada não foi fácil para Luís Almeida, mas o desfecho acabou por ser bastante positivo.

Sem oportunidade para testar e preparar a nova época, o piloto da Withecross Team logrou mesmo assim somar importantes pontos para o campeonato, ainda que pelo caminho tenha conhecido algumas vicissitudes, como foi o caso surgido nos treinos cronometrados, quando um problema com o ‘quickshifter’ do Semog condicionou a atuação.

“Não tivemos oportunidade de testar antes da prova, pelo que já tínhamos noção que esta prova seria essencialmente como um teste para acertar com o ‘setup’ do nosso Semog e melhorar também alguns detalhes. Infelizmente tivemos um problema com o ‘quickshifter’ que fomos tentando solucionar corrida após corrida, mas sem efeito. Fui tentando perder o menor tempo possível com isto e nunca baixar os braços para subir aos lugares do pódio”, conta Luís Almeida.

O piloto das Caldas da Rainha prefere destacar o resultado: “Apesar do grande percalço que tivemos e que condicionou a minha prestação, acaba por ser um resultado muito positivo. Asseguramos os pontos do terceiro lugar após as corridas de qualificação e este segundo lugar na final, permitiu assegurar a segunda posição no campeonato o que é excelente e nos deixa com boas indicações para a próxima prova, onde vamos novamente tentar lutar pelos lugares do pódio”.