Infantino sobre o VAR: "Toda a gente vê o erro grosseiro menos o próprio árbitro"

Gianni Infantino voltou a sair em defesa do videoárbitro (VAR), manifestando-se “confiante e positivo” na decisão do International Board quanto ao uso da tecnologia no Mundial’2018.

“A 3 de março, vamos decidir se a arbitragem através do recurso ao vídeo fará parte das regras do jogo e se se tornará uma ajuda oficial para os árbitros”, adiantou o presidente da FIFA, durante uma iniciativa em Hanói, no Vietname.

Nesse dia, o organismo que supervisiona as leis do futebol vai decidir se o VAR será ou não usado na Rússia.

Para Infantino, não faz sentido que um árbitro não possa recorrer a uma tecnologia auxiliar que as televisões já disponibilizam aos adeptos.

“Não nos podemos permitir que todas as pessoas no estádio e em frente à televisão possam ver se o árbitro fez ou não um erro grosseiro e que o único que não possa ver seja o próprio árbitro”, sustentou o dirigente.