Nas Notícias Incêndios: Aviões passam no concurso, os helicópteros não Por

O concurso público urgente de aluguer dos meios aéreos para o combate a incêndios apresentou um resultado díspar. O júri aceitou as propostas para os aviões, mas excluiu as dos helicópteros.

De acordo com o Público, quatro empresas concorreram ao aluguer de helicópteros ligeiros para o combate aos incêndios. Porém, os valores exigidos superavam o montante que o Governo terá definido como limite, pelo que o júri do concurso excluiu as propostas.

Já as candidaturas para o aluguer de 12 aviões foram aceites, implicando uma despesa a rondar os 31 milhões de euros.

Os meios aéreos para o combate aos incêndios deveria ser composto por 50 aparelhos. No entanto, só estão contratualizadas 22 aeronaves, 10 helicópteros e 12 aviões.

É de recordar que os dez helicópteros ligeiros estão alugados por todo o ano, com a Helibravo a receber 10,7 milhões de euros.

Somando os 31 milhões dos aviões aos 10,7 dos helicópteros ligeiros, já estão gastos mais de 41 milhões de um orçamento de 60 milhões de euros.

Ou seja, quando há 22 aparelhos e faltam ainda 28, restam apenas 19 milhões de euros…

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar