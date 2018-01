Local Incêndio faz seis feridos no Seixal Por

Um incêndio que deflagrou na cozinha de um apartamento na Torre da Marinha, no concelho de Seixal, Setúbal, provocou seis feridos por inalação de fumo, um deles em estado grave, informa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, em declarações à agência Lusa, o alerta foi dado os bombeiros pelas 17h28, tendo as chamas sido extintas 20 minutos depois.

“Confinado à cozinha” do apartamento, o incêndio provocou “seis vítimas, por inalação de fumo”, entre os quais “um ferido grave e quatro ligeiros”.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia da Orta, em Almada, sendo que a quinta pessoa recusou transporto para o hospital.

O fogo foi combatido por 13 bombeiros, apoiados por cinco viaturas, da corporação do Seixal.

Além dos bombeiros, também a PSP, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estiveram no local.

