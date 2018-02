Nas Notícias Incêndio mata mãe de Rosário Teixeira nas Caldas da Rainha Por

Um incêndio nas Caldas da Rainha provocou a morte de uma pessoa, nesta quarta-feira, e deixou outras duas feridas. O fogo teve lugar num apartamento no centro da cidade e a vitima mortal é a mãe do procurador Rosário Teixeira.

De acordo com o Correio da Manhã, a mãe do procurador, que tem tido a seu cargo vários casos mediáticos como a ‘Operação Marquês’, é a vítima que perdeu a vida neste fogo urbano.

Segundo a agência Lusa, o incêndio teve lugar na rua Capitão Filipe de Sousa, nas Caldas da Rainha, e, para o local, foram mobilizados 23 operacionais.

No local estiveram também elementos do INEM e da PSP, que tomou conta do caso.

As causas para este incêndio estão a ser investigadas.

Rosário Teixeira, recorde-se, é visto como um dos procuradores portugueses mais renomados, sendo o principal especialista do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) no que toca a crimes financeiros.

Além da ‘Operação Marquês’, Rosário Teixeira também foi responsável pela investigação ao BPN, mas também no caso ‘Monte Branco’ (investigação sobre uma alegada lavagem de dinheiro através da Suíça), entre outros casos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar