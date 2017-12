Incêndio deixa família com três crianças sem casa

De acordo com informações dadas à agência Lusa por Nuno Osório, comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, o incêndio deu-se pelas 10 horas da manhã e obrigou ao realojamento da família, composta por um casal, três menores e um idoso acamado.

As chamas terão deflagrado devido ao contacto da canalização da salamandra, que passava pelas águas furtadas, com material têxtil e outros objetos que ali se encontravam.

Nuno Osório aproveitou o incidente para alertar a população para situações deste género, uma vez que, nesta altura, as salamandras passam demasiado tempo a funcionar e podem provocar incêndios face ao contacto do calor com outros objetos.