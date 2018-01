Local Incêndio em edifício próximo à Gare do Oriente, em Lisboa Por

Deflagrou um incêndio no armazém Maxina, um edifício na Avenida de Berlim, próximo à Gare do Oriente, em Lisboa.

As chamas estarão a consumir totalmente o armazém, do género ‘loja dos chineses’ e que estaria recheado com vários produtos inflamáveis.

Ainda não há qualquer informação sobre eventuais vítimas.

A coluna de fumo é já visível a alguma distância.

Várias fontes têm adiantado que o armazém, de grandes dimensões, terá sido totalmente tomado pelas chamas.

Uma testemunha, Francisco Cruz, salientou que o fogo terá já alastrado a outros armazéns, também usados por comerciantes de ‘lojas dos chineses’.

A mesma fonte, que prestava declarações por telefone à CMTV, referiu ainda que o incêndio estará a ameaçar um edifício habitacional, de seis andares.

