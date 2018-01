Local Incêndio destruiu oficina de eletrodomésticos em Paços de Ferreira Por

Uma oficina de reparação de eltrodomésticos, em Sanfins de Ferreira, Paços de Ferreira, ficou totalmente destruída por um incêndio. As chamas deflagraram no início deste sábado e destruíram também o recheio de um pavilhão composto por maquinaria e eletrodomésticos de clientes.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Freamunde, citado pelo Jornal de Notícias, refere que o “alerta foi dado pelas 6:30” e que, quando o corpo de combate chegou ao pavilhão, este “já estava todo tomado pelas chamas”, não sendo “possível salvar”.

Dada a impossibilidade de controlar as chamas dentro do estabelecimento, as corporações de bombeiros tentaram evitar que o fogo chegasse aos anexos das habitações envolventes.

José Domingos afirma ainda que “o telhado” da oficina “cedeu” e que “as paredes sofreram danos consideráveis”, pelo que o edifício terá que ser demolido.

No local estiveram 25 elementos das corporações de Freamunde e Paços de Ferreira, apoiados por seis viaturas.

As causas do fogo estão ainda por apurar.

