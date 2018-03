Local Incêndio consome garagem perto da marina de Vilamoura Por

Um incêndio consumiu uma garagem, esta segunda-feira, no prédio da “rua acima da marina de Vilamoura”, em Loulé, no Algarve.

De acordo com fonte da GNR, citado pela TVI24, as chamas não provocaram vítimas, mas poderão existir danos materiais.

A garagem, situada no prédio da “rua acima da marina de Vilamoura”, é normalmente utilizada como arrecadação para muitos negócios da região. No momento que as chamas deflagraram, estariam quatro ou cinco veículos no seu interior.

O alerta para o incidente aconteceu pelas 16h27, refere a página do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) da Proteção Civil.

As chamas terão sido controladas pelas 18:22, por 41 operacionais e 15 veículos, referentes às corporações de bombeiros de Faro, Loulé e Albufeira.

