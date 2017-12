Mundo Incêndio consome bloco de apartamentos em Manchester (com vídeo) Por

Um incêndio está a consumir vários blocos de apartamentos, em Manchester, Inglaterra, tendo começado no nono andar de um edifício no norte do centro da cidade.

As autoridades locais já confirmaram, através do Twitter, que estão a tentar combater as chamas.

Foram movidas 12 viaturas de combate ao incêndio para tentar travar as chamas que consumiam o edífico de 12 andares.

Nas redes sociais surgem relatos de testemunhas que catalogaram o incidente como “horrível”, expressando os seus sentimentos pelos moradores.

Até ao momento não há informações se o prédio foi completamente evacuado, nem registo de vítimas.

Um habitante foi transportado para o hospital devido à inalação de fumos.

Surgem também vídeos do incidente. Veja.

