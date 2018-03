Local Incêndio em casa de empresa municipal de Évora deixa três desalojados Por

Uma mulher e dois filhos menores ficaram esta segunda-feira desalojados, na sequência de um incêndio numa habitação em Évora, propriedade duma empresa municipal.

De acordo com fontes da Proteção Civil, em declarações à agência Lusa, a casa, propriedade da Habévora, uma empresa municipal responsável pela gestão do património habitacional público do concelho, ficou sem condições de ser habitada.

Joaquim Piteira, responsável pelo serviço municipal de Proteção Civil de Évora, adiantou que a família desalojada será instalada numa outra habitação da Habévora até que sejam concluídas as obras que danificaram a casa.

Segundo Rogério Santos, comandante dos bombeiros de Évora, “ardeu totalmente o recheio da sala”, enquanto as restantes divisões ficaram “negras com o fumo”.

As causas do incêndio não eram ainda conhecidas, sabendo-se apenas que teve início numa varanda e se propagou pelo interior da casa.

No local estiveram 25 operacionais dos bombeiros e da PSP, além de uma viatura da Cruz Vermelha Portuguesa.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar