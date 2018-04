Mundo Incêndio atinge hospital em Istambul e doentes foram retirados Por

Um incêndio de grandes proporções deflagrou hoje num importante hospital da cidade turca de Istambul, relataram os ‘media’ locais, que acrescentaram que os doentes tiveram de ser retirados do local por profissionais daquela unidade hospitalar.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O edifício do hospital, localizado no distrito de Gaziosmanpasa, no lado europeu de Istambul, está a ser consumido pelas chamas e uma densa nuvem de fumo negro está a alastrar-se naquela zona, ao mesmo tempo que os bombeiros tentam controlar o fogo, segundo imagens transmitidas pelo canal de televisão CNN-Turquia.

