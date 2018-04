Nas Notícias INATEL lança férias no interior para quem tem mais de 55 anos e carência económica Por

Tem mais de 55 anos, baixos rendimentos e não se importa de passar férias no interior com tudo pago pelo Estado? Aproveite o novo programa do INATEL, que oferece 300 viagens.

Formalizado entre o INATEL e o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social (que tutela o organismo anterior), o programa INATEL 55+.PT vai ser relançado, promovendo o envelhecimento ativo e combatendo o isolamento e a exclusão.

Citado pela TSF, Francisco Madelino, presidente do INATEL, salientou que a iniciativa contempla a oferta de 300 viagens, com a duração de uma semana, entre setembro e maio.

São férias com condicionantes. Primeiro, destinam-se a pessoas em situação de carência económica e com idade superior a 55 anos.

As férias serão totalmente grátis para os agregados com um rendimento per capita por mês inferior a 428,90 euros.

Há mais três escalões, com o preço das férias a variar entre os 115, os 184 e os 459 euros.

Quem paga (tudo ou em parte, consoante o escalão) é o Estado, que vai buscar o dinheiro a fundos europeus de promoção do envelhecimento ativo.

As férias terão de ser passadas em locais do interior, em unidades do próprio INATEL ou que se associem à iniciativa, com preferência para zonas afetadas pelos incêndios de 2017.

