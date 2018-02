Desporto Inácio “nunca recuperou” da chicotada no Sporting, acusa Pedro Barbosa Por

Ao anunciar que vai processar Augusto Inácio por difamação, Pedro Barbosa acusou o antigo treinador de ressabiamento por ter sido corrido do Sporting, há 18 anos.

A resposta surge depois de Inácio ter declarado, em três entrevistas (a Observador, Sporting 160 e Expresso), que Pedro Barbosa, jogador do Sporting na época 2000/01, “tudo fez” para ser expulso no jogo com o Benfica.

No entender do técnico, o então jogador terá feito parte de um ‘arranjinho’ para levar à demissão do então treinador do Sporting, o próprio Inácio.

“O Pedro Barbosa fez-me a cama. Eu sei que fez. Mais tarde é que soube. (…) Fez tudo para a gente perder o jogo na Luz, quando foi o 3-0. Fez tudo. Fez tudo para vir para a rua e o [Jorge] Coroado mais tarde veio contar-me que ele fez tudo para vir para a rua”, acusou o antigo técnico leonino.

Pedro Barbosa não gostou e reagiu, num comunicado enviado à Lusa.

“Após 18 anos, e do nada, Augusto Inácio vem, incompreensível e gratuitamente, tecer considerações inverídicas e maldizentes”, salientou o comentador da TVI.

Para o ex-jogador, estas declarações do então treinador servem apenas para “justificar a chicotada psicológica de que foi alvo e da qual, pelos vistos, nunca recuperou”.

Prometendo recorrer a “todos os mecanismos legais” para repor “a verdade e o bom nome”, Pedro Barbosa acrescentou que as declarações de Inácio são “uma miserável, raquítica, impotente e torpe tentativa de deturpação do trabalho sério e honesto de uma vida, falsificando a realidade e fomentando intriga desnecessária e verdadeiramente fora de época”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar