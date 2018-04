Desporto Imprensa mundial faz eco da tensão no Sporting Por

A tensão vivida entre Bruno de Carvalho e os jogadores tem eco não apenas na imprensa nacional mas também por todo o mundo. De Espanha ao Brasil, passando por França, as medidas disciplinares tomadas pelo presidente do Sporting contra os jogadores é vista como algo inédito.

Ainda que alguns jornais não falem no número correto de jogadores que foram suspensos por Bruno de Carvalho, a atitude tomada pelo dirigente leonino não passa despercebida na imprensa internacional.

Tudo começou, recorde-se, após uma crítica pública de Bruno de Carvalho nas redes sociais, na sequência da derrota contra o Atlético de Madrid.

O líder verde e branco teve resposta, nesta sexta-feira, por parte do plantel com um comunicado publicado, primeiramente, por Rui Patrício e William Carvalho (capitães de equipa), a que se seguiram as partilhas de vários jogadores.

Depois disso, Bruno de Carvalho reagiu e decidiu suspender os jogadores que publicamente lhe fizeram frente, chamando-lhes mesmo “mimados”.

Foi a resposta do dirigente ao comunicado conjunto do plantel leonino.

Agora, a tensão em Alvalade tem eco na imprensa internacional.

Veja:

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar