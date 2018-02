Importação ilegal de gasóleo espanhol terá lesado o Estado em 200 milhões

A importação ilegal, por via terrestre, de gasóleo espanhol, ao longo dos últimos quatro ou cinco anos, terá lesado o Estado em cerca de 200 milhões de euros.

De acordo com o Jornal de Notícias, trata-se de um caso de fraude fiscal, quer ao nível do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), quer ao nível do IVA.

A situação terá sido revelada pela Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), num ofício enviado aos associados no ano passado.

O secretário-geral da Apetro, António Comprido, negou ao JN conhecer este documento, mas o mesmo diário assegura que três outras fontes do setor petrolífero confirmaram a existência do mesmo.

