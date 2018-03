Desporto “Imbecilidades” de Bruno de Carvalho levam troco de Madeira Rodrigues Por

As revelações de Adrien serviram de base para o novo ataque de Pedro Madeira Rodrigues a Bruno de Carvalho. “Ainda tem a ousadia de querer dar lições de honestidade? Autêntica falta de noção”, escreveu.

Num comunicado enviado às redações, o conhecido opositor do presidente do Sporting pegou nas “críticas injustas de Bruno de Carvalho a Adrien e às equipas de hóquei patins e de futebol” para as considerar umas… “imbecilidades”.

“Ainda tem a ousadia de querer dar a Adrien lições de honestidade e em ser Homem? Autêntica falta de noção”, comentou Madeira Rodrigues.

Sobre a derrota com o FC Porto, no clássico do hóquei em patins, o opositor parodiou a “inevitável volta olímpica” que o presidente dos leões dá quando ganha para deixar um comentário bem sarcástico.

“Bruno de Carvalho a tentar dar lições de desportivismo a atletas é como Kim Il-Sung a dar lições de democracia aos ingleses”, gozou.

Quanto a Adrien, “o capitão vendido à pressa”, Madeira Rodrigues tranquilizou o dirigente máximo do Sporting: “Tenho a certeza que Adrien não irá contar, por exemplo, o que se passou em Chaves o ano passado e a consideração (ou falta dela) que o plantel tem em relação a si”.

Uma “falta” de consideração que ficou provada com outro comentário de Bruno de Carvalho, acrescentou o opositor, depois da equipa de futebol ter “ignorado o início de um ação de solidariedade”.

“Mostra bem a ausência da capacidade de liderança de Carvalho que já nem os jogadores seguem o que lhes é pedido pelo presidente (porque será?) e ainda reforça essa incapacidade ao vir criticá-los publicamente”, insistiu.

A terminar, Madeira Rodrigues deu a entender que “em breve” se saberá a razão para “este cada vez mais notório desnorte de Bruno de Carvalho”.

