A imagem do orgulho português que é um sucesso nas redes sociais

A foto é da Federação Portuguesa de Futebol e nela são mostradas as taças das mais recentes conquistas internacionais das seleções que envergam as quinas ao peito.

Uma sala, três troféus do tamanho do orgulho de um país à beira mar plantado.

A taça do Euro’2016, que Ronaldo ergueu bem alto aos céus de Paris e entregou à terra portuguesa onde repousa juntamente com a taça do Mundial’2015 de futebol de praia, que Madjer e companhia fizeram questão de vencer.

Agora, após a vitória no Euro’2018 de futsal, Ricardinho e companhia já entregaram o troféu onde ele repousa para orgulho português.

A foto, com fundo projetado em verde e vermelho, mostra os três troféus e é um sucesso nas redes sociais.

