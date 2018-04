Mundo Ilham Aliev reeleito Presidente do Azerbaijão Por

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, foi hoje reeleito para um quarto mandato ao obter mais de 86 por cento dos votos, segundo os resultados provisórios do escrutínio, boicotado pela oposição, anunciou a Comissão Eleitoral Central.

No poder há 15 anos neste pequeno país do Cáucaso do sul, rico em hidrocarbonetos (petróleo e gás), Aliev obteve 86,1 por cento dos votos, segundo a Comissão Eleitoral Central, quando estão contabilizados 67,3 por cento dos boletins depositados nas urnas.

Ilham Aliev foi eleito pela primeira vez em 2003 nesta ex-República soviética e sucedeu a seu pai, Heydar Aliev, um antigo oficial do KGB local que dirigia o país desde 1969 e conservou o poder até à sua morte.

Numas eleições boicotadas pelas principais forças da oposição, sete candidatos opuseram-se a Aliev, 56 anos, mas nenhum contactou com os eleitores azeris nem promoveu campanha eleitoral.

Para os dirigentes oposicionistas, estes “candidatos fantoche” apenas foram escolhidos para fornecer uma “ilusão de competição” a uma eleição com resultados previamente anunciados.

Criticado pela oposição e pelos defensores dos Direitos Humanos, Ilham Aliev é elogiado pelos seus apoiantes pelo facto de ter garantido a modernização do Azerbaijão, que se tornou num importante fornecedor de gás à Europa e garantindo importantes receitas.

Ilham Aliev foi reeleito em 2008 e 2013 com resultados esmagadores, que a oposição considerou fraudulentos.

Em 2009, o chefe de Estado fez aprovar por referendo uma alteração da Constituição que lhe permite um número ilimitado de mandatos, uma reforma denunciada por ativistas de defesa dos direitos humanos e pelos círculos oposicionistas.

Uma nova alteração constitucional em 2016 alargou o mandato presidencial de cinco para sete anos. O Conselho da Europa criticou com veemência estas reformas que “originaram uma grave alteração do equilíbrio de poderes” e fornecem ao presidente uma autoridade “sem precedentes”.

Ilham Aliev também colocou membros da sua família nos mais elevados cargos do poder. A sua mulher Mehriban foi designada primeira vice-Presidente do Azerbaijão e o seu filho Heydar é frequentemente citado como o seu possível sucessor.

