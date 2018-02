Idoso morto à facada, mulher é suspeita do crime

Um homem de 84 anos foi encontrado sem vida, nesta terça-feira, na sua residência em Torres Vedras, com diversos ferimentos na zona do abdómen. Terá sido esfaqueado pela mulher, que tem cerca de 45 anos.

Segundo adianta a agência Lusa, que cita fonte da PSP, o corpo do homem foi encontrado nesta terça, dia de Carnaval.

As autoridades foram alertadas pelos bombeiros, ao final da tarde de ontem, no seguimento de um pedido de emergência feito para a linha 112.

A vítima foi encontrada sem vida, com diversos ferimentos com arma branca, na zona do abdómen.

A principal suspeita do crime é a mulher do idoso, que tem cerca de 45 anos. Foi detida no Carnaval de Torres Vedras, pela prática de outro crime.

A PSP já entregou o caso à Polícia Judiciária, que está a promover diligências, enquanto aguarda pelo resultado da autópsia.

