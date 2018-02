Nas Notícias Idoso morre em acidente em Paços de Ferreira Por

Um idoso morreu, nesta terça-feira, em consequência de um acidente em Paços de Ferreira.

De acordo com fonte dos bombeiros à agência Lusa, o sinistro deu-se na rua da Boavista, na freguesia de Ferreira, no concelho da ‘capital do móvel’.

Do acidente resultou uma vítima mortal, enquanto que os ocupantes de um dos outros veículos envolvidos no acidente não sofreram ferimentos.

No local esteve uma equipa dos bombeiros de Paços de Ferreira, tal como a equipa da VMER do INEM, no Vale do Sousa.

As autoridades investigam as circunstâncias em que se deu este acidente fatal para um homem, de 72 anos.

