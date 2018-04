Europa Idoso atropela várias pessoas em Manchester e faz seis feridos graves Por

Um condutor octogenário atropelou diversas pessoas, provocando seis feridos em estado grave. O incidente ocorreu nesta segunda-feira, perto do supermercado Harpurhey, em Manchester. A polícia afasta suspeitas de terrorismo.

Os serviços de emergência locais consideraram o “incidente de grande escala”, com seis ambulâncias no local e um meio aéreo, junto ao supermercado.

Um homem de 80 anos atropelou diversas pessoas que se encontravam nas imediações do local.

A polícia de Manchester afastou cenário de terrorismo, segundo o Manchester Evening News.

“As nossas equipas de socorro foram chamadas para um incidente em grande escala, em Harpurhey, Manchester, às 15h25. Estão seis ambulâncias no local, juntamente com um meio aéreo e três médicos. Seis pessoas estão a ser tratadas, com ferimentos graves, depois de terem sido atingidas por um veículo”, explica a North West Ambulance Service, no Twitter.

