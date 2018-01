Local Idosa desaparecida mobiliza meios em Marco de Canaveses Por

Uma idosa de 82 anos desapareceu este domingo, na freguesia de Vila Boa do Bispo, em Marco de Canaveses, estando a ser procurada pela GNR e Bombeiros locais, com apoio dos populares.

A mulher saiu de casa às 14h30 deste domingo, alegadamente para dar um passeio, mas não mais regressou a casa.

O alerta foi dado ao final da tarde, após visita de uma equipa que presta apoio social a idosos ter sido alertada pelo marido, que sofre de mobilidade reduzida.

O desaparecimento terá acontecido numa zona com pouca iluminação e com vários campos agrícolas em redor.

De acordo com o presidente da junta de freguesia de Vila Boa do Bispo, Miguel Carneiro, as buscas estão a ser efetuadas por populares, elementos do Bombeiros do Marco e também da Guarda Nacional Republicana

Foi também solicitada uma equipa de busca e salvamento da GNR.

