Idosa desaparecida encontrada morta em rio

Apareceu o corpo de uma idosa, que estava desaparecida desde domingo, em Lousada, no distrito do Porto.

Os restos mortais da mulher, de 82 anos, foram encontrados no rio em Macieira, Lousada, perto do local onde vivia, de acordo com o que revela o Correio da Manhã.

As buscas começaram ainda no dia de ontem mas só hoje foi possível encontrar a idosa.

As autoridades encaminharam o cadáver para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.

A GNR investiga as causas da morte desta idosa.

