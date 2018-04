Mundo Identificado o suspeito do atropelamento em massa em Toronto Por

A polícia canadiana divulgou a identificação do suspeito do atropelamento em massa em Toronto, que provocou 10 mortos e 15 feridos. Trata-se de Alek Minassian, um canadiano de 25 anos.

De acordo com a polícia, foi este jovem quem conduziu uma carrinha branca, alugada, ao longo de cerca de um quilómetro, atropelando quem seguia na Yonge Street, uma das ruas mais movimentadas de Toronto.

Alek Minassian é natural de Richmond Hill, um subúrbio a norte de Toronto, e estudava no Seneca College, uma faculdade em North York, um subúrbio que fica entre Richmond Hill e Toronto.

“Estamos a tentar apurar quais as motivações para este incidente em particular. Esperamos ter, em breve, uma resposta conclusiva e uma explicação para o que aconteceu”, adiantou Mark Saunders, comandante da Polícia de Toronto.

O responsável acrescentou ainda que o ato “definitivamente pareceu deliberado”.

Alek Minassian “não era lá muito sociável”, revelou um antigo colega de escola.

“Não tenho sequer a certeza se tinha algum amigo próximo. Aliás, nunca o vi com um grupo de amigos. Quando o via nos corredores falava sempre com ele, pelo menos para o cumprimentar”, adiantou Ari Bluff, em declarações à CBC News.

O antigo colega acrescentou que o suspeito costumava “ficar sozinho pela cantina”.

“A minha memória não é perfeita, mas posso dizer com confiança que ele não era lá muito sociável”, concluiu.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar