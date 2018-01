Nacional Maria Vieira: “Seal resolveu apoiar tudo o que eu disse” Por

Seal, cantor famoso em todo o mundo pelo tema ‘Kiss from a Rose’, é seguidor de Maria Vieira no Facebook. Pelo menos foi isso que a ‘parrachita’ deu a entender, no post de hoje.

Recorde-se que a atriz tinha criticado Oprah Winfrey, “A maior hipócrita do ano“, juntando imagens da popular apresentadora junto de Harvey Weinstein, “um miserável e poderoso predador sexual”.

“O Seal, que conhece a Oprah Winfrey de ginjeira, viu o post que eu publiquei na minha página antes de ontem e resolveu corroborar e apoiar tudo aquilo que eu havia dito/escrito antes dele”, registou Maria Vieira.

A ‘parrachita’ refere mesmo que o cantor usou as mesmas imagens que mostram “a mulher mais hipócrita, falsa e mentirosa do momento ‘confraternizando’ com o predador sexual Harvey Weinstein”.

Foi também Oprah, frisou Maria Vieira, que apresentou “mais uma ‘cabritinha’ ao criminoso, quiçá para a moça fazer parte de alguma daquelas festanças que ele vinha organizando há mais de duas décadas”.

“Daqui a bocado vou telefonar ao Seal pelo apoio e pela solidariedade que ele me prestou e para o felicitar por também ter denunciado a hipocrisia e a falsidade dessa mulher mentirosa, manipuladora e racista que pretende (lá na cabecita dela) ser a primeira ‘presidenta’ dos EUA”.

