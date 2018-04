Ida de Rui Patrício à casa de banho vale multa ao Sporting

Como é que uma ida de Rui Patrício à casa de banho pode valer uma multa ao Sporting? A resposta é simples e está escrita no mapa de castigos divulgado, nesta terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que multa os leões, visto que a ida do internacional luso à casa de banho atrasou o recomeço da segunda parte do jogo contra o Paços de Ferreira.