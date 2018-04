Nas Notícias ICNF leiloa um milhão de árvores queimadas Por

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) realiza hoje, em Viseu, o leilão de 1,2 milhões de árvores queimadas, provenientes de seis matas nacionais e mais de 20 zonas sujeitas ao regime florestal.

De acordo com a TSF, o leilão, o terceiro desde os incêndios de 2017 e o maior até agora, poderá render aos cofres do Estado mais de quatro milhões de euros.

Em média, o preço base das árvores queimadas, na grande maioria pinheiros, é inferior aos quatro euros.

Os cerca de 300 mil pinheiros provenientes da Mata Nacional de Leiria são levados à hasta pública com um valor base de licitação acima dos dois milhões de euros.

Há ainda árvores queimadas provenientes das matas de Pedrógão, Urso, Quiaios e Vagos, entre outros locais.

Resta saber se a procura vai corresponder à oferta, numa altura em que existem suspeitas de cartelização dos madeireiros para baixar o preço da madeira queimada.

Em declarações à rádio, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente negou as suspeitas e explicou que os incêndios de 2017 provocaram um excesso de madeira queimada no mercado, que tem de ser retirada dos terrenos e tratada.

No primeiro leilão após os incêndios, a procura foi bastante reduzida.

