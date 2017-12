Local IC8 reaberto após acidente que provocou um morto Por

Um acidente na zona da Sertão, ao final da tarde de ontem, provocou um morto e um ferido grave. O IC8 esteve fechado ao trânsito, tendo sido reaberto já perto da meia-noite.

A colisão, envolvendo um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, ocorreu perto de Isna de S. Carlos, no distrito de Castelo Branco.

A vítima mortal seguia no ligeiro, enquanto um passageiro do pesado foi transportado, com ferimentos graves, para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O corpo da vítima mortal foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Castelo Branco.

O motorista do pesado, que apresentava ferimentos ligeiros, foi assistido no local.

