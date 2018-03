Apresentações/Novidades Hyundai Kite um ‘buggy’ dois em um Por

O conceito de ‘buggy’ elétrico foi apresentado pela Hyundai no Salão de Genebra deste ano com uma solução de futuro para transporte de evasão; o Kite.

Desenvolvido pela Hyundai Design Centre Europe, em parcerira com o Instituto Europeu de Design (IED), o Kite parece ser um caminho possível para o design de um veículo que se enquadra em alguns dos paradigmas da indústria automóvel atual.

O Kite é um veículo sem portas, sem tejadilho e sem janelas – como se pede a um verdadeiro ‘buggy’ – sendo composto por um chassis monobloco de 3,745m de comprimento por 1,455m, e estando preparado para rolar em estrada e na água. As suas superfícies interligadas criam um contínuo de torções e intersecções.

Os designers procuraram reduzir as barreiras entre o exterior e o interior para criar um veículo funcional e divertido. As linhas transmitem uma ideia ade flutuação e liberdade. Os condimentos certos para o lazer junto da água.

A outra particularidade deste Kite é o facto de ser um ‘buggy’ elétrico, proposto em duas configurações, com quatro motores dentro das rodas e uma turbina de moto de água, destinada à deslocação dentro de água. A interação entre condutor e veículo é controlada pelo telemóvel do utilizador, para permitir um controlo intuitivo de todas as funções do veículo.

É importante perceber o que está inerente a esta nova proposta, escutando aquilo que Thomas Burkle, Diretor de Design do IED tem para dizer: “O design é o principal motivo pelo qual os nossos clientes na Europa escolhem veículos Hyundai. O nosso design é continuamente desenvolvido para refletir oestilo de vida moderno, esta é a chave do nosso sucesso.Estamos muito satisfeitos por contribuir para o progressodestesjovens talentos que irão projetar os veículos do futuro. O Hyundai Kite é um excelente resultado que adveio deuma parceria excecional”.

Para a Hyundai o objetivo específico do Kite é transmitir valores de design intemporais através de uma fórmula e arquitetura distintivas, sendo que para a marca esse aspeto representa um ponto importante nos resultados por si conseguidos na Europa, onde 85% dos modelos vendidos são desenhados, testados e fabricados no ‘Velho Continente’.

A Hyundai espera assim que esta colaboração com IED continue a resultar em produtos de grande aceitação europeia. E esta colaboração tem alguns exemplos de sucesso, como Marco Gianotti, antigo aluno do IED, que assinou alguns dos primeiros esboços do protejto PassoCorto em 2014, antes de se tornar num atual designer de exteriores no Hyundai Design Centre Europe.