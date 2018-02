Apresentações/Novidades Hyundai Kauai e i30 Fastback galardoados com o prémio IF Design Por

Sinal de prestígio, e que diz bem da sua evolução como marca de referência, a Hyundai acaba de ver distinguidas com dois prémios IF Design duas das suas mais recentes propostas; os novos Kauai e i30 Fastback.

No caso da gama média da marca coreana o Fastback é o segundo modelo a ser distinguido pelo seu design, com um prémio que contempla a área de produto na categoria Automóveis/Veículos, e que reconhece o design elegante e expressivo do primeiro coupé de cinco portas do segmento dos compactos e também o primeiro SUV compacto da Hyundai. Motivos de sobra para que o Centro de Design da marca na Europa se sinta orgulhoso.

No caso do i30 Fastback é salientada o seu espírito de coupé desportivo e um conforto que o coloca em linha com os mais luxuosos sedans do segmento médio. As suas linhas desportivas e proporções dinâmicas conferem-lhe uma elegância indiscutível, conferindo-lhe uma silueta única, que deve em grande parte ao tejadilho rebaixado.

Já o Kauai exprime um estilo de vida mais descomprometido, de quem pretende um automóvel para uso quotidiano mas que não exclui uma escapadela fora de estrada. Reflete também uma tendência atual das preferências atuais do mercado.

Distingue-se pelo visual compacto e superfícies robustas e também alguns elementos característicos, como a grelha em cascata ou os faróis posicionados sob as luzes LED de circulação diurna. O seu design é simultaneamente moderno e agressivo, tanto no exterior como no interior, onde a paleta de cores é adaptada ao gosto de cada utilizador e que se aplica tanto aos revestimentos de tablier e portas, como a detalhes como os cintos de segurança.