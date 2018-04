Motores Hyundai introduz evolução de motor no i20 WRC Por

A Citroën não é a única equipa a levar novidades para o Rali da Argentina, já que também a Hyundai aproveita a prova sul-americana para introduzir uma evolução do motor do seu i20 WRC.

O objetivo da marca coreana no país das pampas é voltar às vitórias no Campeonato do Mundo de Ralis e dessa forma preservar a liderança da tabela classificativa dos consgtrutores, dilatando, se possível, a vantagem de quatro pontos que possui sobre a M-Sport-Ford.

“Dispomos de algumas melhorias e outras atualizações para a Argentina. Sabemos que os adversários têm trabalhado bastante neste setor (motor)”, adianta o diretor da Hyundai Motorsport, que na Argentina terá os mesmos pilotos que participaram nos testes em Portugal.