Hyundai com forte aposta na tecnologia em Genebra

O Salão Automóvel de Genebra foi aproveitado pela Hyundai para demonstrar a sua forte aposta na tecnologia em prol da mobilidade, não focando todo o seu empenho nos veículos elétricos, mas arranjando outras alternativas de futuro.

Um bom exemplo da diversificação de soluções proposta pelo construtor coreano está o facto de surgir com o novo Hyundai NEXO, a segunda geração Fuel Cell da marca. Trata-se do primeiro SUV movido a hidrogénio, conjugando zero emissões com as mais recentes funcionalidades de condução autónoma e sistemas inteligentes de assistência avançada à condução.

Este ‘Future Utility Vehicle’ combina a mais avançada tecnologia ecológica e a melhor autonomia do segmento – 800 km sob teste NEDC – com a funcionalidade de um SUV. Demonstrando como será a condução do futuro, permitindo experimentar características de conveniência inovadoras, como o estacionamento remoto, monitorização do ângulo morto e funcionalidade de condução autónoma.

Claro que a Hyundai não coloca de parte a nova vaga elétrica, estreando o Kauai Electric, ao mesmo tempo que lança a nova geração do Santa Fé e o concept Le Fil Rouge. Este distingue-se pelo seu espírito visionário de mobilidade, caracterizando-se por um design vanguardista, explorando todos os limites, em termos de formas, proporções, arquitetura, estilo e tecnologia. Na sua génese a vontade da marca reduzir as fronteiras entre o design e a função, criando uma ligação estética em toda a gama do futuro.

Procurando proporcionar mais através da tecnologia, o construtor coreano surgiu em Genebra com o Cockpit IoT (Inteligente). Uma conceção mais profunda sobre a tecnologia de automóvel conectado do futuro, com a mais recente aplicação de múltiplas tecnologias de ponta, incluindo o reconhecimento de voz (AI). A bordo disponibiliza um leque de novas funcionalidades de reconhecimento por voz, incluindo o ‘aloTCr-to-Home’, que estende o alcance da voz do condutor até ao seu ambiente doméstico.

Ao integrar a tecnologia in-car em casa do cliente, é possível controlar aparelhos domésticos com comandos de voz emitidos no carro. Adicionalmente, o Cockpit Inteligente Personalizado inclui o ‘Hyundai Wellness Care’, que deteta os níveis de stress do condutor com sensores incorporados no assento e volante. O sistema responde às situações de stress com a reprodução de música calma e ao baixar a luz ambiente do habitáculo.