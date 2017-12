Motores Hyundai com Armindo Araújo e Carlos Vieira em Portugal Por

A Hyundai Portugal escolheu esta sexta-feira para anunciar a sua melhor ‘prenda de Natal’ para o automobilsimo nacional. Em 2018 vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis com Armindo Araújo e Carlos Vieira a bordo de dois novíssimos i20 R5.

Para o piloto de Santo Tirso, bicampeão mundial de Produção, será o regresso após uma grande ausência das especiais – se excetuarmos o último Rallyspirit, enquanto para o de Fafe é um justo prémio para o título nacional alcançado esta temporada.

Sérgio Ribeiro, presidente da Hyundai Portugal justifica a decisão: “É um projeto que está a ser preparado há já algum tempo, porque nos quisemos certificar que tínhamos as melhores condições, equipas e pilotos para vencer. Sentimo-nos entusiasmados com a dupla de pilotos que estamos a apoiar e vamos seguramente lutar para garantir os primeiros lugares do campeonato”.

Armindo Araújo sabe que vai tripular um carro bem diferente do Mini JCW WRC que guiou pela última vez no Campeonato do Mundo, mas mostra-se igualmente entusiasmado com o projeto: “Estou muito satisfeito com este regresso à competição e com o apoio da Hyundai Portugal, e muito motivado para guiar o i20 R5. Criamos um projeto ambicioso e vamos trabalhar no sentido de lutar pelas vitórias e pela conquista do título absoluto”.

Para Carlos Veira o convite da Hyundai Portugal é “um orgulho enorme”, e refere ainda: “É um orgulho enorme para mim representar a Hyundai, é algo que sempre sonhei poder vir a participar num projeto apoiado por uma marca. Este final de ano tem sido fantástico para mim – primeiro a conquista do título e agora esta oportunidade – e estou bastante motivado e consciente da responsabilidade que é defender as cores da Hyundai no CPR. Agradeço a todos que ajudaram na viabilização deste projeto, que vamos tentar retribuir com vitórias”.