Humilhação portista foi “excesso de ambição”, diz Serrão

Manuel Serrão, conhecido e fervoroso adepto do FC Porto, entende que a recente humilhação do clube azul e branco, em casa, ao sofrer cinco golos sem resposta por parte do Liverpool explica-se devido a um “excesso de ambição” da equipa orientada por Sérgio Conceição.

O adepto do FC Porto entende que o treinador não quis “mexer no ADN”, mesmo sem Aboubakar, Danilo e Felipe como opção.

Em declarações à Renascença, Serrão disse ainda que imperou a ‘Lei de Murphy’, que diz que “tudo que tem para correr mal, corre”.

O adepto azul e branco avisou, desde já, que quer a noite europeia apagada e pede foco no “campeonato e da Taça de Portugal”, ainda que os dragões tenham de disputar um segundo jogo da eliminatória europeia, em Anfield.

Espera resposta frente ao Rio Ave

Se o jogo com o Liverpool, no Dragão, é “para apagar”, Serrão quer uma vitória frente ao Rio Ave no retomar dos caminhos do campeonato.

“Se o Rio Ave vier jogar de igual para igual como nós viemos contra o Liverpool, espero um resultado semelhante.”

